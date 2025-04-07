Свыше 4,4 тысячи домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году в Подмосковье планируется капитально отремонтировать более 4,4 тыс. многоквартирных домов (МКД), в них обновят свыше чем 11 тыс. крыш, фасадов, лифтов и т. д. Этот вопрос обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством, главами округов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В рамках региональной программы капремонта МКД с 2014 года в Подмосковье привели в порядок 18,3 тыс. зданий. Жилищные условия улучшены для 2,9 млн человек.

«Сегодня мы обсудим работу фонда капитального ремонта, поговорим о программе в целом, о подходах, нюансах и т. д. Видим положительные отклики от жителей, особенно когда дом отремонтирован комплексно — кровля, фундамент, сети, фасад», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что большинство МКД обновляют фрагментарно, меняют то, что необходимо (крыша, коммуникации и т. д.).

По словам главы региона в этом вопросе очень важно иметь диалог с жителями.

«Когда мы заходим ремонтировать двор или начинаем капитальный ремонт дома, людям важно знать, когда он будет закончен. Работы нередко приносят неудобства, а если непонятны сроки, это очевидно вызывает раздражение», — пояснил губернатор.

Он отметил, что задача властей — чтобы фонд капремонта, блок ЖКХ действовали слаженно. Большая программа модернизации тепло- и водоснабжения также встроена в эту совместную работу.

В 2025 году в рамках регпрограммы выполнили уже свыше чем 16% от плана. На сегодняшний день капитально отремонтировали свыше 1,2 тыс. домов (873 — в работе), а еще 1,8 тыс. элементов (около 1,3 тыс. — в работе).

Больше всего домов в текущем году приведут в порядок в Балашихе (380), Подольске (283), Одинцовском округе (278), Красногорске (248) и Люберцах (231). Узнать адреса, попавшие в программу, и сроки можно на интерактивной карте. Еще там есть возможность увидеть ход работ онлайн.

Региональная программа

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Региональная программа капитального ремонта с 2014 включает в себя 44 тыс. многоквартирных домов. Уже отремонтировано свыше 40% от этого числа. Достаточно серьезно выступают четыре направления: крыши, внутренние инженерные системы, фасады и лифты», — добавил гендиректор фонда капремонта общего имущества МКД области Дмитрий Сватковский.

Как отметил гендиректор фонда, по итогам 11 лет больше всего домов отремонтировали в Подольске, Люберцах, Балашихе, округе Пушкинский и Одинцовском округе. Свыше 72% от общего плана рабочие выполнили в Черноголовке, 70% — в Шаховской, 64% — в Зарайске, 62% — в Можайском округе и 55% — в Кашире. Указанные округа — в авангарде.

«Очень важно, чтобы программа совпадала с пожеланиями жителей. Есть запрос на ремонт крыш, соответственно они в большом объеме представлены в программе, а также внутренние инженерные системы, фасады и, конечно, выполнение комплексного ремонта», — подчеркнул Сватковский.

Он добавил, что включение в областную программу продолжается. На сегодняшний день законтрактовано более 90% домов на этот год. Планируется данную работу завершить до 1 мая, чтобы полностью окончить капремонт к осенне-зимнему сезону, а крыши — к 1 сентября.