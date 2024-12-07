сегодня в 14:15

Свыше 400 м теплосетей запланировали отремонтировать в округе Подмосковья

Во Власихе в следующем году планируют реконструировать участок тепловых сетей. Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и городского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Запланированы выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации, реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. о. Власиха, от ул. Заозерная, д. 15 до ДС № 5 «Звездочка» (в т. ч. ПИР).

Необходимо запроектировать реконструкцию с демонтажом существующей тепловой сети с прокладкой в подземном исполнении, протяженность действующих тепловых сетей — 440 м.

Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.