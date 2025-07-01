Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 19:14

Свыше 4 тыс водителей оштрафовали в Подмосковье за неправильную парковку

Припаркованные транспортные средства в неположенных местах становятся предметом пристального внимания жителей Московской области, которые активно используют возможности приложения «Народный инспектор». Так, за первое полугодие текущего года более 4 тыс. водителей были привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов превысила 22 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Основные виды нарушений:

2 607 случаев парковки, препятствующей вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок;

1 428 фактов размещения автомобилей на участках с зелеными насаждениями;

15 эпизодов парковки на детских и спортивных площадках.

Система контроля через «Добродел» помогает фиксировать нарушения. Жители могут сообщать о случаях парковки на газонах, детских площадках и препятствии вывозу мусора в разделе «Народный инспектор». Видео должно содержать информацию о зоне парковки и четкий номер автомобиля нарушителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.