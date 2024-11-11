Свыше 4 тыс единиц спецтехники для зимней уборки задействуют в Подмосковье
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В Подмосковье продолжается активная подготовка к зиме. Ежедневно в борьбе со снегом будет использоваться более 4 000 единиц специализированной техники, каждая из которых выполняет свою задачу, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Комбинированная дорожная машина с щеткой, отвалом и пескоразбрасывателем очищает проезды от свежевыпавшего снега и распределяет противогололедные материалы.
Колесный мини-погрузчик с ковшом очищает пешеходные дорожки, тротуары, проезды и парковочные карманы от снега.
Мини-погрузчик с щеткой предназначен для уборки тонкого слоя свежевыпавшего снега.
Мини-погрузчик с навесной роторной установкой помогает перебрасывать чистый снег на газон.
Экскаватор-погрузчик с отвалом и ковшом справляется с расчисткой снега и его погрузкой.
Трактор-пескоразбрасыватель с прицепом обрабатывает твердые покрытия противогололедными материалами до и после снегопада.
Трактор с отвалом и щеткой очищает твердые покрытия от выпавшего снега.
Трактор с навесным пескоразбрасывателем обрабатывает твердые покрытия противогололедными материалами непосредственно перед снегопадом и после прометания.
Трактор МТЗ-320 с отвалом и щеткой предназначен для очистки площадей, тротуаров и пешеходных дорожек от снега в зимний период.
Самосвал применяется для вывоза снежных масс.
Ручной ротор используется для переброски снега с твердых покрытий на газон.
Мотощетка подходит для уборки тонкого слоя снега с твердых покрытий.
«Сейчас мы внедряем новые системы мониторинга спецтехники, которые благодаря утвержденным маршрутам и геолокации в режиме реального времени отображают состояние дворов в городских округах. Также разрабатываем новые подходы к борьбе с запаркованностью. Каждый день наш инспекторский состав делает объезд по наиболее проблемным территориям. Также их задача здесь — усиление контроля за выполнением работ муниципалитетами и управляющими компаниями», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Наибольшее количество оборудования сосредоточено в:
- Одинцовском округе — 176;
- Раменском округе — 129;
- Красногорске — 126;
- Истре — 112;
- Дмитровском округе — 76.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.