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сегодня в 18:51

Свыше 4 тыс единиц спецтехники для зимней уборки задействуют в Подмосковье

В Подмосковье продолжается активная подготовка к зиме. Ежедневно в борьбе со снегом будет использоваться более 4 000 единиц специализированной техники, каждая из которых выполняет свою задачу, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Комбинированная дорожная машина с щеткой, отвалом и пескоразбрасывателем очищает проезды от свежевыпавшего снега и распределяет противогололедные материалы.

Колесный мини-погрузчик с ковшом очищает пешеходные дорожки, тротуары, проезды и парковочные карманы от снега.

Мини-погрузчик с щеткой предназначен для уборки тонкого слоя свежевыпавшего снега.

Мини-погрузчик с навесной роторной установкой помогает перебрасывать чистый снег на газон.

Экскаватор-погрузчик с отвалом и ковшом справляется с расчисткой снега и его погрузкой.

Трактор-пескоразбрасыватель с прицепом обрабатывает твердые покрытия противогололедными материалами до и после снегопада.

Трактор с отвалом и щеткой очищает твердые покрытия от выпавшего снега.

Трактор с навесным пескоразбрасывателем обрабатывает твердые покрытия противогололедными материалами непосредственно перед снегопадом и после прометания.

Трактор МТЗ-320 с отвалом и щеткой предназначен для очистки площадей, тротуаров и пешеходных дорожек от снега в зимний период.

Самосвал применяется для вывоза снежных масс.

Ручной ротор используется для переброски снега с твердых покрытий на газон.

Мотощетка подходит для уборки тонкого слоя снега с твердых покрытий.

«Сейчас мы внедряем новые системы мониторинга спецтехники, которые благодаря утвержденным маршрутам и геолокации в режиме реального времени отображают состояние дворов в городских округах. Также разрабатываем новые подходы к борьбе с запаркованностью. Каждый день наш инспекторский состав делает объезд по наиболее проблемным территориям. Также их задача здесь — усиление контроля за выполнением работ муниципалитетами и управляющими компаниями», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Наибольшее количество оборудования сосредоточено в:

Одинцовском округе — 176;

Раменском округе — 129;

Красногорске — 126;

Истре — 112;

Дмитровском округе — 76.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.