Свыше 37 тыс заявлений на зачисление в детский сад подали в Подмосковье онлайн

С начала года на портале госуслуг Подмосковья услугой онлайн-записи детей в дошкольные образовательные учреждения воспользовались более 37 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Услуга «Постановка на учет и зачисление в детский сад» доступна на региональном портале в разделе «Образование» — «Образование детям». Подать заявление могут родители или законные представители ребенка. При этом необходимо иметь временную или постоянную регистрацию в Московской области.

Подать заявление можно с рождения ребенка и до 7 лет. Услуга предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней. Когда ведомство рассмотрит документы, ребенка включат в очередь на зачисление. После того, как ребенку предоставят место в детском саду, для зачисления нужно будет прийти на прием в предложенный сад и оформить договор.

Записать ребенка в детский сад можно в мобильном приложении Добродел. Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.