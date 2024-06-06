Свыше 350 работ без снятия напряжения выполнили энергетики на юге Подмосковья

Энергетики Московской области продолжают проведение плановых работ по обслуживанию электрооборудования без снятия напряжения и отключения потребителей региона от электроэнергии. Мероприятия позволяют обеспечивать стабильную и качественную работу электрооборудования на протяжении всего срока его эксплуатации, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Так, мобильная бригада «Россети Московский регион» выполнила сухую чистку двух трансформаторов мощностью 100 кВА в трансформаторном пункте, обеспечивающем электроснабжение объектов МЧС вблизи д. Малое Видное Ленинского городского округа.

В то же время в Раменском городском округе на воздушной линии 6 кВ энергетики под напряжением установили указатель поврежденного участка. Длина линии — порядка 20 км. Она снабжает электроэнергией населенные пункты: Еганово, Дурниха, Шилово, Софьино и др., в том числе — прилегающие к ним СНТ, где в целом проживает более 3 тыс. человек. Использование данного прибора на протяженных линиях позволяет оперативно определить место повреждения в случае возникновения технологического нарушения и, как следствие, в разы сократить время восстановления подачи электроэнергии потребителям.

Персонал компании «Россети Московский регион» прошел обучение работам под напряжением и на практике успешно выполняет подключение вновь смонтированных воздушных линий и трансформаторных подстанций 6-10 кВ, сухую чистку оборудования трансформаторных подстанций 6-10 кВ и распределительных устройств 0,4-6-10 кВ, установку однополюсных разъединителей 6-10 кВ, индикаторов короткого замыкания и др.

Как отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, с начала текущего года на юге Подмосковья энергетики компании более 300 раз выполнили работы в сети 0,4 кВ без снятия напряжения и более 40 раз — работы в сети 6-10 кВ.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.