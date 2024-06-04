Свыше 340 тыс квадратных метров асфальта отремонтировано во дворах Подмосковья

Обновление асфальта во дворах Московской области продолжается — муниципалитеты оцифровали ямы, которые будут устранены в рамках планового ремонта. Сотрудники коммунальных служб восстановят асфальт и ликвидируют повреждения, чтобы обеспечить удобство передвижения для автомобилистов и пешеходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«В настоящее время в регионе отремонтировано более 340 тыс. квадратных метров асфальта во дворах и внутриквартальных проездах, устранено 1 850 ям. В план были включены адреса с изношенным покрытием, требующим обновления. Подрядные организации работают быстрыми темпами в 23 городских округах, включая Наро-Фоминский, Можайский и Сергиево-Посадский округа, Реутов, Павловский Посад. Все этапы сотрудники ведомства контролируют с помощью системы СКПДИ, и внимательно следят за качеством выполнения работ», — рассказал заместитель председателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Всего в Московской области планируется обновить асфальтовое покрытие во дворах и внутриквартальных проездах в 33 городских округах на общей площади 575 418 квадратных метров. Месяцем ранее, в апреле, муниципалитеты выполнили аварийный ямочный ремонт, устранив более 10 600 дефектов, размер которых превышал 5 сантиметров в глубину и занимал не более 5 квадратных метров площади. За выполнением работ следит инспекционный состав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.