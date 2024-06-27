Свыше 300 мероприятий по содержанию газопроводов выполнили УК Подмосковья

С начала года по заявкам жителей управляющие компании Подмосковья отработали более 300 задач в категориях «устранить коррозию газопровода», «не использовать газопровод в качестве опор для других устройств» и «устранить повреждение крепления газопровода», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Газовое оборудование многоквартирного дома состоит из двух частей: внутриквартирного (ВКГО) и внутридомового (ВДГО).

Внутриквартирная часть включает в себя размещенные внутри квартиры бытовые газоиспользующие приборы, в том числе гибкая подводка до крана на внутридомовом газопроводе, индивидуальный прибор учета газа, система датчиков загазованности, при наличии, за которые отвечает владелец помещения.

Внутридомовая часть относится к общедомовому имуществу и включает в себя газоиспользующее оборудование и счетчики, газопроводы до запорного крана, включительно, расположенного на ответвлениях газопровода к газовому оборудованию в квартире. За состояние внутридомовой части отвечают управляющие компании, которые должны обеспечивать регулярное техническое обслуживание посредством заключения договора со специализированной организацией, соответствующей установленным требованиям.

В Подмосковье единой специализированной организацией по ТО ВКГО и ВДГО с 1 января 2024 года является газораспределительная организация АО «Мособлгаз».

При обнаружении дефектов ВДГО нужно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации или на портал ЕДС МО. А если почувствовали запах газа, нужно незамедлительно звонить по телефону 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.