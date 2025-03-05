Свыше 3 тысяч заявок поступило в МФЦ Лыткарина с января

С начала 2025 года в «МФЦ Лыткарино» уже направили более 3 тыс. заявок. Самой частой причиной обращения стала регистрация в ЕСИА — 883 заявки. Регистрация в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации) нужна для получения учетной записи для доступа к государственным услугам онлайн. От получателя услуги нужны паспорт и СНИЛС, сообщает пресс-служба администрации Лыткарина.

Для регистрация по месту жительства обратились 343 человека, а для регистрации по месту пребывания — 145. Регистрируясь по месту жительства, нужно принести паспорт, документы на жилье (например, договор аренды или согласие собственника) и заявление. Для регистрации по месту пребывания список документов идентичен. Получить помощь в оформлении СНИЛС обратились 170 человек. Также жители Лыткарина часто обращались за получением/заменой паспортов (262 заявки).

«Также мы получили 450 заявок на услуги Росреестра. Туда включены регистрация прав на недвижимость, кадастровый учет, получение выписок из ЕГРН. Для получения услуги нужно подать заявление и документы на недвижимость в МФЦ», — добавила директор МБУ «МФЦ Лыткарино» Мария Ивашнева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.