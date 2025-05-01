Свыше 3 тыс работников «Мособлэнерго» поучаствовали в субботниках в Подмосковье

Более 3 тысяч работников «Мособлэнерго» приняли участие в субботниках, состоявшихся в филиалах компании в период с 28 по 30 апреля, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Энергетики в ходе мероприятий по уборке собирали и вывозили мусор, листву и опавшие ветки с территорий баз производственных отделений, а также вокруг трансформаторных подстанций и в охранных зонах ЛЭП. Окрашивали бордюры и фасады подстанций. Работы проводились на территории всех филиалов и производственных отделений «Мособлэнерго».

Персонал компании проводил работы по очистке внутренних и прилегающих территорий производственных помещений, также специалисты принимали участие в муниципальных субботниках, проводимых администрациями городских округов в парках, скверах, у мемориалов памяти погибшим в Великой Отечественной войне, а также в местах общего пользования.

Мероприятия по уборке ежегодно проводятся в «Мособлэнерго» в рамках традиционных субботников, которые проходят в апреле на территории Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.