Свыше 3 тонн пластиковых крышек передал подмосковный регоператор на КПО «Восток»

Региональный оператор Алексинского и Воскресенского кластеров подвел итоги работы по сбору пластиковых крышек в рамках эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки». Так, за 8 месяцев было собрано свыше 3 тонн вторичного сырья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В сборе крышек приняли участие образовательные учреждения, дома культуры, торговые центры, предприятия, магазины, активисты, молодежные центры и неравнодушные жители муниципалитетов. Собранный пластик был доставлен на комплекс по переработке отходов «Восток».

Вырученные средства направлены на покупку реабилитационного оборудования для детей-сирот. Проект реализуется уже 6 лет совместно с благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Жители Воскресенского кластера, за исключением муниципального округа Шатура, могут сдавать крышки в синие контейнеры для сухих отходов или приносить их в территориальные офисы компании.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.