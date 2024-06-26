Около 3 тыс неэнергоэффективных светильников наружного освещения заменят в Люберцах

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по замене неэнергоэффективных светильников наружного освещения на территории муниципальных образований Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по замене неэнергоэффективных светильников наружного освещения на территории муниципальных образований Московской области».

«Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Люберцы Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Выполнение работ планируется завершить в 2024 г. В рамках выполнения работ планируется замена 2 941 светильника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.