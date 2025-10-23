Свыше 270 кг вторсырья регоператор Воскресенского кластера отправил на переработку

Региональный оператор Воскресенского кластера обеспечил своевременный вывоз всех собранных материалов с экоакции. Благодаря совместным усилиям участников удалось собрать значительный объем вторичного сырья общей массой 274 кг. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Собрано было:

пластик — 114 кг;

макулатура — 104 кг;

металл — 37 кг;

тетрапак — 18 кг.

Экомобиль регоператора полностью заполнили и отправили на КПО Восток. Каждое собранное вторичное сырье войдет в общую партию, которую заберут предприятия-переработчики со всей страны. Эти фракции получат вторую жизнь, став новым продуктом. Например, пластиковое сырье с нашей акции вполне возможно вскоре превратится в новые экологичные контейнеры синего цвета.

Напоминаем жителям городских округов Люберцы, Жуковского, Бронницы, Воскресенска, Раменского, Егорьевска и Шатуры: каждый житель может ежедневно поддерживать движение раздельного сбора отходов, складывая сухую упаковку в специально предназначенные синие контейнеры для раздельного накопления отходов, установленные на площадках возле жилых домов.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.