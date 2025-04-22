Свыше 2,7 тыс единиц спецтехники водоканалов проверили в Подмосковье к лету

Ресурсоснабжающие организации активно готовят технику к лету — сезону роста потребления воды и нагрузки на сети. Особое внимание уделяется автомобилям для эксплуатационных, аварийно-восстановительных и электромонтажных работ. Специалисты проводят техобслуживание комбинированной, каналопромывочной и илососной техники. Каждая единица обслуживает до 180 км сетей, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«В рамках подготовки к летнему периоду мы провели мониторинг более 2 700 единиц спецтехники, ежедневно задействованной на сетях водоснабжения и водоотведения Подмосковья. Работы в летний и зимний периоды имеют свою специфику. Грамотный подход к использованию техники положительно отражается на сроке службы и эксплуатационных характеристиках. Поэтому при подготовке к новому сезону ресурсоснабжающие организации уделяют особое внимание ее состоянию», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

До наступления летнего сезона проводится:

проверка двигателей и трансмиссий, тормозной системы, электрооборудования;

замена технических жидкостей и фильтров;

осмотр и ремонт кузова и ходовой части;

проверка и ремонт насосного оборудования;

обеспечение бригад необходимым оборудованием и материалами.

В настоящее время формируются мероприятия в рамках Госпрограммы для приобретения дополнительной техники и обновления существующего автопарка водоканалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.