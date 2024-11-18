Свыше 260 мусорных баков обновил регоператор Рузского кластера за октябрь

Более 260 сломанных серых и синих контейнеров заменил Рузский региональный оператор на обслуживаемых им территориях — в тринадцати муниципалитетах Подмосковья в октябре. Также за этот период установлено более 50 дополнительных баков, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Еще 110 серых контейнеров для твердых коммунальных отходов поступило на склады предприятия. Они будут использованы по мере необходимости.

Модернизация контейнерного парка проводится компанией на регулярной основе.

Помимо обновления емкостей для сбора отходов специалисты продолжают выполнять свои обязанности по содержанию площадок. Для бесперебойной работы региональный оператор задействует спецтехнику — мусоровозы и бункеровозы.

За месяц из 13-ти городских округов в зоне обслуживания регоператора было вывезено более 840 тысяч кубических метров отходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.