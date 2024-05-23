Свыше 2,5 км тепловых сетей заменят на территории Дмитровского округа

По поручению главы Дмитровского округа Ильи Поночевного его заместитель Сергей Колков, а также руководитель управляющей компании и представитель ресурсоснабжающей компании «ДУ ЖКХ» встретились с инициативной группой жителей по адресу ул. Подъячева по вопросу капитального ремонта тепловой сети, сообщается на сайте администрации горокруга.

Сергей Колков рассказал собравшимся на встрече о предстоящей модернизации системы теплоснабжения и о том, что проведение этих работ обеспечит бесперебойную подачу тепла в дома граждан.

«На сегодняшний день в Дмитровском округе отопительный сезон завершен, и специалисты коммунальных служб начали готовиться к следующей зиме. Более 2,5 км тепловых сетей заменят на территории Дмитрова. В ходе модернизации будут установлены новые долговечные трубы в пенополиуретановой оболочке», — сказал Клоков.

Также Сергей Клоков попросил жителей набраться терпения и с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

«В ближайшее время начнутся раскопки магистральной трассы. На период работ возможны перебои с горячей водой, но мы постараемся уложиться в запланированный график», — добавил Клоков.

Жители задали заместителю главы и представителям интересующие их вопросы, он ответил на каждый из них.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.