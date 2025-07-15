Свыше 240 специализированных емкостей по сбору текстиля установили в Подмосковье

С начала работы нового электронного сервиса подмосковные предприниматели установили на территории региона 246 новых емкостей для текстиля и 1 фандомат по сбору ПЭТ и алюминия, сообщает пресс-служба

«Видя спрос жителей на подобные пункты, мы разработали электронную услугу, которая сокращает срок процедуры получения разрешения с 13 на 7 рабочих дней, а также приводит к полному отсутствию расходов на кадастровые работы», — сказал зампредседателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Соглашения на размещение емкостей заключены посредством электронной услуги на региональном портале Госуслуг, запущенной Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Емкости появились в муниципалитетах:

Химки — 68;

Одинцово — 39;

Подольск — 27;

Котельники — 25;

Ленинский — 15;

Краснознаменск — 13;

Домодедово — 11;

Щелково и Истра — 9;

Реутов — 8.

Например, емкости установили:

м. о. Истра, на улице Ленина, д. 4Б;

г. Раменское, Спортивный пр-д, д. 7;

г. о. Долгопрудный, улица Госпитальная, д. 10;

г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 68;

г. о. Ленинский, улица Центральная, д. 15.

Так, за первый квартал 2025 года собрано более 1 тонны текстиля.

Емкости позволяют значительно увеличивать часть вторичных ресурсов, поступающих во вторичный оборот.

Важно, что весь собранный через пункты приема пластик и алюминий попадает сразу на переработку.

Найти ближайший пункт приема вторичных рес урсов можно на сайте Министерства.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.