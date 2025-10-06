Свыше 200 единиц техники в Подмосковье проверили к зиме

В рамках подготовки к зимнему периоду команда подведомственного Министерству ЖКХ Подмосковья Мособлводоканала провела комплекс мероприятий по техническому обслуживанию и необходимому ремонту спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«В преддверии зимы техническому оснащению аварийно-восстановительных бригад уделяем особое внимание. Все 214 единиц, которые находятся на балансе нашего Мособлводоканала, приведены в боевую готовность. Также оснастили аварийные бригады необходимым оборудованием — хомутами, резервными насосами для глубинных скважин, электрическими шкафами управления. До конца года проведем дополнительную доукомплектацию», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Главная задача — подготовить технические единицы и специалистов аварийно-восстановительных бригад к оперативному реагированию на возможные внештатные ситуации.

«В зимнее время сроки устранения техинцидентов по понятным причинам более сжаты. С целью максимально эффективной отработки любых возникающих ситуаций, мы провели серию тренировок наших специалистов с демонстрацией действий дежурно-диспетчерской службы, аварийных групп и рабочих бригад на скорость доставки и развертывания оборудования на сетях водоснабжения и водоотведения», — отметил генеральный директор Мособлводоканала Владимир Векленко.

Среди единиц в парке спецтехники Мособлводоканала:

каналопромывочные машины — готовы к борьбе с засорами;

вакуумные (илососные) машины — для очистки колодцев и отстойников;

строительные краны (автокраны) — для тяжелых и точных работ;

краны-манипуляторы — для оперативной погрузки и доставки материалов;

экскаваторы — главный инструмент для земляных работ;

автоцистерны — для перевозки воды;

буровые установки — для ремонтных работ любой сложности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.