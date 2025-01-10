Свыше 200 дворников вышли устранять гололед в Клину

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10 января 2025 года для ликвидации последствий перепада температур и возникшего обледенения в городском округе Клин задействованы силы и средства как управляющих компаний, так и коммунальных служб. Об этом сообщила заместитель главы городского округа Клин Марина Белехова.

Она отметила, что для противогололедной обработки общественных и дворовых территорий задействовано порядка 215 дворников. На общественных территориях города обработка проводится как ручным, так и механизированным способом, задействовано 3 единицы техники МАУ «Чистый город». Обработка проводится двумя видами реагентов — реагентом на основе технической соли и песчано-соляной смесью.

Внутриквартальные проезды и улицы частного сектора в городской черте обрабатываются 3 единицами комбинированных дорожных машин муниципального автономного учреждения «Чистый город».

Автобусные маршруты и дороги общего пользования в городе и на селе содержатся силами подрядных организаций. Для обработки дорог привлечено 23 единицы техники.

Представители УК проводят очистку и обработку от наледи выходов из подъездов, придомовых территорий, внутриквартальных проездов.

МАУ «Чистый город» расчищает общественные пространства, скверы, парки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.