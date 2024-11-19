Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 18:42

Свыше 200 чердачных помещений МКД Подмосковья привели в порядок с октября

На чердачном помещении многоквартирного дома в зависимости от этажности и проекта проходят инженерные коммуникации горячего водоснабжения и отопления. Так, по просьбам жителей в единую диспетчерскую службу с начала октября в 228 чердаках проведены мероприятия по устранению всевозможных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

При поступлении обращения в единую диспетчерскую службу оно направляется в работу управляющей компании. Классификатором определяется сложность заявки и устанавливается срок для отработки специалистами.

Наиболее часто обращения жителей по содержанию чердачных помещений связаны с вопросами:

ликвидирования захламления;

восстановления освещения;

переоборудования;

устранения повышенной влажности и шума от работы инженерного оборудования;

ремонта входных дверей;

ликвидацией грызунов, насекомых и птиц.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.