Свыше 200 чердачных помещений МКД Подмосковья привели в порядок с октября

ЖКХ

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

На чердачном помещении многоквартирного дома в зависимости от этажности и проекта проходят инженерные коммуникации горячего водоснабжения и отопления. Так, по просьбам жителей в единую диспетчерскую службу с начала октября в 228 чердаках проведены мероприятия по устранению всевозможных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

При поступлении обращения в единую диспетчерскую службу оно направляется в работу управляющей компании. Классификатором определяется сложность заявки и устанавливается срок для отработки специалистами.

Наиболее часто обращения жителей по содержанию чердачных помещений связаны с вопросами:

  • ликвидирования захламления;
  • восстановления освещения;
  • переоборудования;
  • устранения повышенной влажности и шума от работы инженерного оборудования;
  • ремонта входных дверей;
  • ликвидацией грызунов, насекомых и птиц.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.