Свыше 200 чердачных помещений МКД Подмосковья привели в порядок с октября
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
На чердачном помещении многоквартирного дома в зависимости от этажности и проекта проходят инженерные коммуникации горячего водоснабжения и отопления. Так, по просьбам жителей в единую диспетчерскую службу с начала октября в 228 чердаках проведены мероприятия по устранению всевозможных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
При поступлении обращения в единую диспетчерскую службу оно направляется в работу управляющей компании. Классификатором определяется сложность заявки и устанавливается срок для отработки специалистами.
Наиболее часто обращения жителей по содержанию чердачных помещений связаны с вопросами:
- ликвидирования захламления;
- восстановления освещения;
- переоборудования;
- устранения повышенной влажности и шума от работы инженерного оборудования;
- ремонта входных дверей;
- ликвидацией грызунов, насекомых и птиц.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.