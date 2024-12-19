Свыше 200 баков установил регоператор Ногинского кластера в Подмосковье

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 18:52

Регоператор Ногинского кластера продолжает работу по обновлению контейнерно-бункерного парка на обслуживаемых территориях. Недавно специалисты установили 208 современных баков объемом 1,1 куб. метров взамен вышедшим из эксплуатации, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Компания ежедневно обслуживает свыше 1,7 млн человек в 12 муниципальных образованиях. В зоне работы организации функционируют порядка 3 тыс. контейнерных площадок, включая площадки для раздельного сбора отходов. Содержание их в нормативном состоянии — одна из приоритетных задач регоператора.

Замена и ремонт емкостей для сбора отходов проведена по заявкам жителей, а также по плану-графику по итогам мониторинга состояния контейнерно-бункерного парка.

Все баки соответствуют санитарным нормам, имеют крышки для предотвращения разлета отходов по территории, а также оборудованы колесами для удобства при транспортировке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.