Свыше 200 аварийных деревьев снесли в Подмосковье с начала весны

С начала весны в Подмосковье спилили более 200 аварийных и сухостойных деревьев, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

На территории Московской области продолжаются работы в рамках месяца уборки и благоустройства, среди них:

прогребание газонов от мелкого мусора и прошлогодней листвы;

промывка внутридворовых проездов, парковочных карманов и тротуаров;

промывка контейнерных площадок;

ремонт элементов детских игровых площадок и малых архитектурных форм;

удаление вандальных надписей с объектов городской инфраструктуры;

опиловка сухостойных и аварийных деревьев.

Максимальное количество работ проведено в городских округах:

Пушкинский — 33;

Воскресенск — 21;

Электросталь — 15.

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отметили, что в первую очередь производится вырубка сухих аварийных деревьев с критическим углом наклона, представляющих повышенную опасность. Затем ликвидируют сухостойные деревья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.