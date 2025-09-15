Свыше 20 тыс заявлений по оформлению субсидии на оплату ЖКУ подали в Подмосковье
Фото - © Мобильное приложение «Госуслуги Московской области»/Медиасток.рф
С начала года жители Подмосковья подали свыше 20 тысяч онлайн-заявлений на оформление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
Услуга «Субсидия на оплату коммунальных услуг» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги». Чтобы оформить ее, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления.
Оформить субсидию могут граждане, имеющие прописку в Подмосковье. При этом расходы на коммунальные услуги должны превышать 22% от совокупного дохода семьи. Размер субсидии рассчитывается в зависимости от размера стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения.
Решение о предоставлении услуги поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале в течение 10 рабочих дней.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.
«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.