сегодня в 17:42

Свыше 20 тыс заявлений по оформлению субсидии на оплату ЖКУ подали в Подмосковье

С начала года жители Подмосковья подали свыше 20 тысяч онлайн-заявлений на оформление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Субсидия на оплату коммунальных услуг» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги». Чтобы оформить ее, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления.

Оформить субсидию могут граждане, имеющие прописку в Подмосковье. При этом расходы на коммунальные услуги должны превышать 22% от совокупного дохода семьи. Размер субсидии рассчитывается в зависимости от размера стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения.

Решение о предоставлении услуги поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.