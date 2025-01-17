Свыше 20 кровель многоквартирных домов расчистили от снега и наледи в Истре

Более 20 кровель многоквартирных домов на этой неделе расчистили от снега, наледи и сосулек сотрудники МБУ «ЖКУ г. о. Истра». Проводилась также локальная прочистка ливневых стоков от замерзшей в них воды. Такие мероприятия проводились в п. Агрогородок, г. Дедовск, д. Павловское и п. Гидроузла им. Куйбышева, сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме этого, предприятием осуществлялись локальные ремонты водосточных труб и снегозадержателей по 5 адресам:

г. Истра, Чеховский пер. д. 5;

п. Первомайский, д. д. 1, 19;

г. Дедовск, ул. Спортивная, д. 2;

д. Бужарово, ул. Центральная, д. 18;

д. Алехново, д. 1.

Локальный ремонт кровель с заделкой швов битумомной лентой и мастикой, промазка герметиком проведен по адресам:

г. Истра, ул. Босова, д. д. 8,10А;

г. Дедовск, ул. Мира, д. 2;

п. Агрогородок, д. 19;

г. Истра, ул. Восточная, д. 15.

В п. Румянцево на ул. Садовой, д. 33 отремонтировали кровлю из профнастила.

В г. Дедовске на ул. Энергетиков, д. 6 отремонтировали участок обрешетки на чердачном помещении. А на ул. Энергетиков, д. 6 произведены работы с участием альпинистов: отремонтировали шиферное покрытие, промазали стыки и очистили кровли от наледи.

Силами УК «АО Истринская Теплосеть» работы проведены на четырех кровлях в Истре. На ул. Босова, д. 8 и 10 А произведен ремонт кровли с заделкой швов битумной лентой, мастикой. На ул. Восточной, д. 15 — вскрыли и восстановили участка кровли в 20 кв. метров. На Чеховском пер., д. 5 отремонтировали водосточную трубу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.