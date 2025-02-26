Свыше 20 контейнерных площадок планируют модернизировать в Клину в 2025 году

Более 20 контейнерных площадок модернизируют в Клину в 2025 году. Сейчас идет согласование точек размещения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Клин продолжается работа по модернизации контейнерных площадок. За последние 3 года в округе построено 139 новых контейнерных площадок. Они выглядят принципиально иначе, чем старые. Основание площадки бетонное, что позволяет промывать и выметать их более тщательно. Старые площадки были оборудованы под боковую загрузку машин. Для этого машина поднимала контейнер на высоту более 3-х метров и мусор разлетался по прилегающей территории. Сейчас машины выгружают контейнеры, не поднимая их выше 1 метра, и мусор не разлетается вокруг.

Кроме того. работает специальная бригада по подбору мусора вокруг площадок, а для крупногабаритного мусора имеются контейнеры большой вместимости (так называемые «лодочки»), отметил директор МАУ «Чистый Город» Григорий Рыжичкин. Сейчас идет согласование адресов размещения новых контейнерных площадок.

В 2025 году в городском округе Клин их планируют установить порядка 20 штук. В целом в городском округе Клин 1809 контейнерных площадок, из них 644 находятся у территории МКД, 259 КП на территориях СНТ, более 710 принадлежат коммерческим предприятиям и 196 бюджетным организациям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.