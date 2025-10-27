Свыше 20 коммунальных работ провел «Мособлводоканал» на территории ДНР

Специализированные бригады Мособлводоканала успешно осуществляют ремонтные мероприятия на объектах водоснабжения и водоотведения в Новоазовском округе Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю было восстановлено 20 участков трубопроводов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Оперативность действий сотрудников предприятия позволяет вовремя устранять внештатные ситуации и поддерживать стабильную работу инфраструктуры Донбасса.

Какие работы проведены на водопроводных и канализационных сетях:

замена водовода протяженностью 70 м по ул. Садова мкрн. Питомник и по ул. Гриценко в г. Новоазовск;

установка ремонтной муфты диаметром 200 мм;

ремонт запорной арматуры и пожарного гидранта; устранение утечек;

устранение заторов на самотечных коллекторах;

подготовительные работы по замене напорного Седовского коллектора на территории канализационной станции биологической очистки Новоазовск.

Благодаря своевременному ремонту оборудования и устранению засоров жители Новоазовского округа обеспечены надежным снабжением водой и качественным обслуживанием инженерных коммуникаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.