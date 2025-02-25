Свыше 20 дворовых территорий улучшат в Химках в 2025 году

В 2025 году в Химках проведут комплексное благоустройство 22 дворовых территорий. Ремонтные работы проведут во всех микрорайонах города, сообщает пресс-служба администрации округа.

Там, где это необходимо, специалисты Объединенного городского хозяйства заменят дорожное покрытие, отремонтируют пешеходные коммуникации, нанесут новую парковочную разметку. Во дворах установят системы видеонаблюдения и проведут озеленение территории. План работ формировали на основании пожеланий и обращений жителей.

Кроме того, в городе модернизируют 18 детских площадок. Во дворах появятся новые информационные стенды, системы наружного освещения, игровые комплексы и малые архитектурные формы. Сотрудники ОГХ оборудуют систему видеонаблюдения и пешеходные коммуникации к площадкам. Новые игровые комплексы будут рассчитаны на детей разных возрастов.

В прошлом году в Химках провели комплексное благоустройство 19 дворов. Специалисты отремонтировали 73 тысячи квадратных метров дворовых проездов. Новые игровые площадки установили по 32 адресам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.