Свыше 2 тысяч тонн вторсырья сдали в Москве через сервис «Вывоз ненужных вещей»

За время работы сервиса «Вывоз ненужных вещей» на переработку и экологичную утилизацию москвичи отправили свыше 2 тыс. тонн вторсырья, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Сервис позволяет отправить на переработку макулатуру, старую мебель, бытовую технику, оставшиеся после ремонта элементы интерьера и даже автомобили. Вывоз осуществляется по заявке на mos.ru в любой день недели, а если обращение поступило до 18:00, за вещами могут приехать в тот же день.

После оформления заявки операторы свяжутся с пользователем, чтобы уточнить все детали. Единоразово на переработку принимают неограниченное число предметов.

В среднем у рабочих на вынос и погрузку вещей уходит не более 30 минут. Отсутствие в доме лифтового оборудования не станет помехой. Специалисты компании-партнера берут на себя все хлопоты по транспортировке и доставке вещей на переработку.

Вывоз большинства предметов бесплатный, так как они пригодны для вторичной переработки. За утилизацию остальных вещей придется доплатить.

Всего свыше 85% сдаваемых вещей после переработки получают вторую жизнь при выпуске новых полезных предметов.