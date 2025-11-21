Свыше 2 км канализационных коллекторов укладывают в Ленинском округе

В Ленинском городском округе в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» продолжаются работы по укладке новых канализационных коллекторов на участке от главной канализационной насосной станции в Видном на улице Старо-Нагорной до системы водоотведения АО «Мосводоканал» на 29-м км МКАД. На данный момент выполнено 50% работ, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ведется укладка напорной канализации от главной канализационной насосной станции города Видное до точки подключения на МКАД. Протяженность объекта от ГКНС Видное до МКАД составляет 2,5 км. На 29 км МКАД выполняется закрытая прокладка футляров и рабочей трубы. Параллельно ведутся подъездные дороги со стороны МКАД. От улицы Мало-Нагорной до улицы Школьной на проложенных участках уже проводятся гидравлические испытания, ведется строительство камер, продолжается открытая прокладка трубопроводов», — сообщил руководитель проекта акционерного общества «Группа Компаний «ЕКС» Михаил Лысенко.

В жилых районах работы ведутся с соблюдением закона о тишине, а там, где это возможно, — в круглосуточном режиме. На объекте в среднем задействованы около 10 единиц техники и примерно 50 человек ежедневно.

Работы на участке от Видного до Московской кольцевой автомобильной дороги начались в 2024 году. Завершение проекта запланировано на конец 2026 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.