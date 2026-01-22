Свыше 19 тыс. онлайн-заявок на ремонт и замену газового оборудования подано в Подмосковье за год

В 2025 году электронной услугой по ремонту и замене газового оборудования воспользовались более 19 тысяч раз. Подать заявку можно на портале госуслуг Московской области, — напомнили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Чтобы отправить заявку, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму, в которой следует указать тип оборудования, адрес и желаемую дату визита мастера. Отправленную заявку рассмотрят в течение 3 рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет заявителя на регпортале. Далее заявителю перезвонят, чтобы подтвердить дату и время выезда специалиста или согласуют новую дату.

Акт о проведении работ, подписанный АО «Мособлгаз», поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале. Подписать его нужно электронной цифровой подписью.

Добавим, также подать заявление на замену или ремонт газового оборудования можно в мобильном приложении Добродел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.