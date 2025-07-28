Свыше 1,8 млн человек обратились в ЦМФЦ Подмосковья с начала года

На сегодняшний день в цифровые зоны МФЦ Подмосковья за получением электронных услуг уже обратились более 1,8 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Тот факт, что количество посетителей цифровых зон МФЦ Подмосковья уже превысило 1,5 миллиона, говорит о значительном повышении уровня интереса и осведомленности населения о возможности быстро и качественно получить электронные услуги в МФЦ», — подчеркнула директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

В свою очередь, самыми популярными услугами в цифре стали: выписка из домовой книги — 198 тыс. заявок, постановка на миграционный учет — 195 тыс. обращений и выдача социальных карт — 152 тыс. заявлений.

Самыми посещаемыми в Подмосковье стали ЦМФЦ центральных офисов Балашихи, Ленинского и Дмитровского округов. Их общая проходимость — более 160 тыс. человек с начала года.

Сеть МФЦ Московской области включает 224 отделения, где жители и представители бизнес-сообщества могут получить более 370 государственных и муниципальных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.

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