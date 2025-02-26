Свыше 170 новых специалистов привлечено в подмосковные МБУ за неделю

За неделю в подмосковные МБУ кадровой службой ведомства привлечено 159 сотрудников, еще 12 человек трудоустроено в управляющие организации региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Наиболее востребованные профессии на рынке сейчас — дворники, сантехники, механизаторы. Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение. Также удалось достичь высокого уровня заработных плат — в среднем 65-70 тыс. рублей», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Больше всего ряды коммунальщиков пополнились в МБУ Красногорска, Балашихи, Долгопрудного, Истры. В числе рабочих — машинисты, водители, а также дворники.

Новые кадры также пришли в УО Зарайска, Истры, Коломны, Серпухова, муниципального округа Раменский и Богородского городского округа. Это плотники, дворники и уборщики.

Работа по привлечению сотрудников продолжается. Менеджеры по подбору персонала ежедневно предоставляют все возможные ресурсы муниципалитетам, обеспечивая доступ к цифровым платформам. Главная задача — закрыть потребность в кадрах для всех предприятий и учреждений региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.