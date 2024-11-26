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Свыше 1,7 тыс светильников заменили в Люберцах за 2024 год

В городском округе Люберцы в рамках реализации программы «Модернизация уличного освещения» заменено более 1 700 светильников, об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В городском округе Люберцы продолжаем реализацию программы «Модернизация уличного освещения». Из 16 тысяч светильников в текущем году планируется заменить 3 335 светильников на светодиодные. Уже заменили 1 771. Из них в Люберцах 681 светильник, в поселках Томилино, Малаховка и Октябрьский — 736, 289 и 65 светильников соответственно», — отметил Волков.

Он добавил, что на территории округа продолжается реализация областной программы «Светлый город».

«Работы проводятся по трем адресам: ул. 8 Марта, возле домов 38, 40, 42; ул. Льва Толстого, д. 7 корп. 3 и в п. Красково на улице Вокзальная, д. 28, 30, 32, 34. Всего проложен 421 метр кабеля, установлено 13 опор и 13 светильников», — уточнил Владимир Волков.

Глава Люберец подчеркнул, что работа по модернизации уличного освещения будет продолжена.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.