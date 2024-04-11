Свыше 1,7 тыс недочетов в содержании детских площадок устранили в Подмосковье

В рамках месяца чистоты и благоустройства, который продлится в Подмосковье до конца апреля, коммунальные службы приводят горки, качели и песочницы в порядок после зимы, рассказали в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий региона.

Под контролем инспекторов ГУСТ Московской области специалисты устраняют мелкие дефекты, затягивают крепления, обновляют краску и борются с несанкционированными граффити. С начала апреля отработано уже 1 706 недочетов в содержании детских площадок.

«Это замечания, зарегистрированные в системе СКПДИ, а также нарушения, о которых сигнализировали жители. Большая часть работ связана с покраской элементов, уборкой мелкого мусора с прилегающих территорий. Где необходимо, проводится локальный ремонт, восстанавливают или заменяют поврежденные детали». Светлана Аипова руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра

В Балашихе, к примеру, за десять дней ликвидировано более 100 дефектов. Так, на детской площадке в микрорайоне Железнодорожный вблизи домов 22, 24, 30 по улице Маяковского ответственные сотрудники заменили подвес качелей в течение двух дней после фиксации нарушения. В микрорайоне Заря на Молодежной улице, дом 20, обновили песок в песочнице. В микрорайоне Саввино в жилом комплексе «Столичный» отремонтировали игровой городок. В округе Пушкинский в микрорайоне Заветы Ильича в течение дня была восстановлена карусель на площадке по улице Строительной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.