Свыше 17 тыс МКД Подмосковья проверили на предмет готовности к зиме
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Московская область активно готовится к предстоящему отопительному сезону 2025–2026 гг. Инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области уже провел осмотры 17 633 многоквартирных домов. В случае выявления нарушений, управляющим организациям дается время на их устранение, сообщает пресс-служба ведомства.
«Старт проверки жилого фонда к ОЗП был дан еще в апреле. Сейчас мы проводим проактивные осмотры по зоне риска 2025 года — это более 23 тыс. домов. В эту категорию входят здания, построенные до 1991 года, объекты с частыми обращениями по отоплению и протечкам кровли, а также дома с верхним розливом и скатной крышей. Некоторые муниципалитеты отстают от утвержденного плана-графика, в отношении них мы принимаем все необходимые меры для своевременного завершения подготовительных мероприятий в полном объеме», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В комплекс подготовительных работ входят:
- замена запорной арматуры;
- ремонт и замена участков трубопроводов;
- обновление теплоизоляции трубопроводов;
- замена контрольно-измерительных приборов;
- замена батарей отопления;
- проведение опрессовки системы отопления.
Срок предоставления паспорта готовности МКД к зиме в соответствии с утвержденным планом-графиком — 15 сентября.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.