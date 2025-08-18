Свыше 16 тыс вандальных граффити устранили в Подмосковье с начала года

На территории Московской области специалисты управляющих организаций продолжают работу по устранению вандальных надписей с фасадом многоквартирных домов, а также с объектов благоустройства, расположенных во дворах. Так, с начала года ликвидировано уже более 16 тыс. несанкционированных изображений, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

«Управляющие организации обязаны регулярно следить за состоянием фасадов зданий и своевременно устранять все виды нарушений, включая вандализм. Однако нужно понимать и важность роли самих жителей — ценить чужой труд, поддерживать чистоту и порядок в своем доме», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Наибольший объем работ выполнен в:

Подольске — 1 802;

Балашихе — 1 675;

Мытищах — 1 243.

Работа по выявлению нарушений инспекторским составом министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проводится на регулярной основе. Все зафиксированные случаи вандализма оперативно передаются в работу профильным службам.

Сообщить о наличии вандальных надписей и рисунков могут и сами жители в территориальные отделы ведомства.

За незаконное размещение граффити предусмотрен штраф до 40 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.