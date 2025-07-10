Свыше 155 тыс куб отходов вывез на переработку Каширский регоператора за неделю

Региональный оператор по обращению с ТКО вывез свыше 155 тыс. куб. метров отходов за прошедшую неделю с территорий Каширского кластера: Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Общий объем вывезенных отходов:

108 957 куб. метров — ТКО;

6 951 куб. метр — РСО;

33 110 куб. метров — КГО;

2 329 куб. метров — отходы образовавшиеся в результате уборки территорий;

3 949 куб. метров — отходы размещенные в несанкционированных местах.

Важно отметить, что крупногабаритные отходы, такие как мебель, бытовая техника, сантехника и строительный мусор от текущего ремонта, нужно размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, чтобы обеспечить их правильную и безопасную утилизацию.

По вопросам вывоза отходов вы вправе обратиться в офисы региональных операторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.