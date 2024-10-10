Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:37

Свыше 150 встреч проведут газовые участковые с жителями Подмосковья до конца октября

Техническое обслуживание газового оборудование проводится 1 раз в год согласно утвержденному графику. Чтобы жителям многоквартирных домов было проще разобраться в вопросах, связанных с техобслуживанием и работой газовых приборов, с 1 марта в Подмосковье создана служба газовых участковых «Мособлгаза». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

С графиком встреч газовых участковых с жителями в октябре можно ознакомиться по ссылке.

Подать заявку на встречу с газовым участковым можно в личном кабинете клиента заявителя или на официальном сайте «Мособлгаза»:

в форме «Подать обращение» нужно выбрать пункт «Запрос информации», затем — филиал, к которому относится нужный дом;

в теме обращения необходимо выбрать «Газовый участковый», а в поле «Вопрос» — «Заказать встречу с газовым участковым».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.