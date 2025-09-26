Свыше 150 нарушений при обращении с ТКО зафиксировали мобильные комплексы Подмосковья
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Система видеомониторинга в Московской области выявляет нарушения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Так, за последний месяц возбуждено свыше 150 административных дел, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
Основной тип нарушений — блокировка контейнерных площадок транспортными средствами, препятствующая работе мусоровозов. Нарушения выявлены в 6 муниципалитетах региона.
Территориальное распределение зафиксированных случаев:
- Красногорск — 50 нарушений;
- Одинцовский округ — 38 нарушений;
- Химки — 32 нарушения;
- Балашиха — 20 нарушений;
- Ленинский округ — 18 нарушений;
- Реутов — 1 нарушение.
Размер штрафов за создание препятствий вывозу ТКО составляет:
- для граждан — 5 тыс. рублей;
- для должностных лиц — 10 тыс. рублей;
- для юридических лиц — 30 тыс. рублей.
Внедрение современных технологий видеоконтроля позволяет эффективно выявлять нарушения и поддерживать надлежащий порядок в местах накопления отходов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — рассказал Воробьев.