Свыше 150 нарушений при обращении с ТКО зафиксировали мобильные комплексы Подмосковья

Система видеомониторинга в Московской области выявляет нарушения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Так, за последний месяц возбуждено свыше 150 административных дел, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Основной тип нарушений — блокировка контейнерных площадок транспортными средствами, препятствующая работе мусоровозов. Нарушения выявлены в 6 муниципалитетах региона.

Территориальное распределение зафиксированных случаев:

Красногорск — 50 нарушений;

Одинцовский округ — 38 нарушений;

Химки — 32 нарушения;

Балашиха — 20 нарушений;

Ленинский округ — 18 нарушений;

Реутов — 1 нарушение.

Размер штрафов за создание препятствий вывозу ТКО составляет:

для граждан — 5 тыс. рублей;

для должностных лиц — 10 тыс. рублей;

для юридических лиц — 30 тыс. рублей.

Внедрение современных технологий видеоконтроля позволяет эффективно выявлять нарушения и поддерживать надлежащий порядок в местах накопления отходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — рассказал Воробьев.