Свыше 130 фонарей отремонтировали в поселках Люберец с января

Более 130 фонарей отремонтировали на территории ТУ «Томилино — Октябрьский» городского округа Люберцы с начала года, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В городском округе Люберцы в рамках работ по содержанию территории на постоянной основе проводится обслуживание систем уличного освещения. С начала года в населенных пунктах, входящих в территориальное управление «Томилино — Октябрьский», отремонтировано 134 фонаря. Кроме того, 80 устаревших уличных светильников заменили на светодиодные. Обслуживающие организации устранили причины массового отключения уличного освещения на ул. Гоголя в п. Томилино и ул. Дачная в с. Верхнее Мячково», — отметил Волков.

Село Верхнее Мячково вошло в состав г. о. Люберцы в декабре 2024 года по закону Московской области об изменении границ с Раменским городским округом.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.