Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 19:31

Свыше 120 дел о нарушениях чистоты и порядка рассмотрели в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области за последние 2 недели участвовало в судебных процессах — всего 121 дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Из них 10 касались обжалования протоколов общих собраний собственников. В 2 случаях требования были удовлетворены, а в 1 — отказано.

Также состоялось 7 заседаний по оспариванию бездействий либо действий коммунальных организаций. Результаты: 2 взыскания морального вреда и частичное удовлетворение требований в 1 случае.

В период рассмотрения было 51 обжалование решений лицензионного управления. Из них 5 отменено, а 5 признаны законными.

Еще 14 заседаний касались обжалования административных постановлений — по 2 делам требования не удовлетворены, остальные отложены на более поздние даты.

В апелляционной инстанции рассмотрено 24 дела, 8 решений остались в пользу Министерства. А в кассационной инстанции 3 дела завершились отказом удовлетворения жалоб заявителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.