Свыше 11 тыс нарушений содержания общедомового имущества устранили в Подмосковье
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В Единую диспетчерскую службу Подмосковья регулярно поступают обращения жителей по вопросам содержания МКД. За 10 месяцев сотрудниками управляющих компаний было отработано 1️1️ 3️8️5️ заявок жителей, связанных с эксплуатацией и содержанием общедомового имущества, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Общедомовое имущество — это инфраструктура в МКД, предназначенная для обслуживания жилых помещений. К нему относятся лестничные пролеты, чердаки, подвалы, инженерные коммуникации, входные группы и многое другое.
Наибольшее число заявок с начала года отработано в категориях:
- уборка МОП;
- устранение подтопления подвалов;
- восстановление освещения в подъезде;
- ремонт лифтового оборудования;
- устранение протечек кровли.
В ЕДС региона поступают сообщения как о текущих нарушениях, так и об аварийных ситуациях. В первом случае обращения принимаются в работу в течение суток, а во втором — в течение 30 минут.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.
«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.