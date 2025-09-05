Свыше 1000 м теплотрассы заменили в Сергиевом Посаде

В доме № 251Б на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде проблема с отоплением и горячей водой на верхних этажах не решалась десятилетиями, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дом был построен в 1991 году и фактически сразу стало понятно, что давления горячей воды не хватает, чтобы обеспечить ресурсом верхние этажи. Решение было найдено: к дому сделали небольшую пристройку и установили повышающий насос.

С течением времени агрегат, который не обслуживался ни УК, ни ресурсниками, вышел из строя. Неудобства доставляла также сильная вибрация, которая распространялась по стене дома при включении насоса. Несколько лет инженеры управляющей компании, жители, администрация Сергиево-Посадского округа и депутаты искали выход из сложившейся ситуации. Проблему решила полная реконструкция теплоцентрали от котельной на территории МАП № 10 до девятиэтажки, которую выполнило ООО «Газпром теплоэнерго МО» по настоянию администрации.

На участке протяженностью 1100 м демонтировали старые трубы, потом укрепили коммуникационные каналы, смонтировали новые трубы большего сечения. Администрация округа и лично глава Оксана Ероханова внимательно следила за ходом работ. Теперь горячая вода стабильно доходит до всех этажей, а жители радуются.

Пока, для спокойствия жителей, насос остановлен, но не демонтирован. Байпасную линию сохранят пока полностью не убедятся, что замена теплотрассы полностью исправила проблему, существовавшую три десятка лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.