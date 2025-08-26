Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:15

Свыше 100 выездных обследований в сфере содержания территорий провели в Подмосковье

В рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Московской области в августе проведено более 100 выездных обследований. По итогам было выявлено 99 несоответствий нормам и требованиям, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

По всем нарушениям ответственным службам выданы предписания. Сроки устранения недочетов взяты на контроль инспекторами Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Основной вид нарушений:

несвоевременная или некачественная уборка мест общего пользования;

несоблюдение требований к монтажу, эксплуатации, содержанию детских игровых и спортивных площадок, а также игрового и спортивного оборудования.

Помимо этого, в августе камерами, работающими в автоматическом режиме, зафиксировано 56 фактов сброса отходов в неположенном месте с автотранспорта.

По всем фактам нарушители привлечены к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа.

Сообщить о нарушениях могут и жители, обратившись в территориальные отделы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.