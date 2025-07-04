Свыше 100 фасадов МКД очистили от незаконных надписей в Подмосковье за июнь

Нанесение граффити, рисунков и нелегальных информационных материалов на стены зданий законодательство квалифицирует как хулиганство и вандализм. Уличные «художники» за свои действия привлекаются к административной ответственности, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Управляющие организации обязаны регулярно следить за состоянием фасадов зданий и своевременно устранять все виды нарушений, включая вандализм. Однако нужно понимать и важность роли самих жителей — ценить чужой труд, поддерживать чистоту и порядок в своем доме», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

За ликвидацию таких «художеств» отвечает управляющая организация.

Так, по заявкам жителей, коммунальные службы региона под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области очистили порядка 100 фасадов многоквартирных домов от несанкционированных рисунков, рекламы и надписей за июнь.

Например, работы проведены в городском округе Долгопрудный, на улице Набережная, дома № 29к1, в подмосковном Королеве, по улице Горького, дом № 14Б, а также в Коломне, на Советской площади, дом № 4.

Если вы заметили следы вандализма на фасаде вашего дома — сообщите об этом вашу управляющую организацию или в единую диспетчерскую служ бу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.