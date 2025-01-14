Свыше 10 тыс куб метров отходов вывезено с контейнерных площадок Подмосковья

В период с 1 по 8 января специалистами региональных операторов было вывезено с контейнерных площадок торговых центров 10,4 тыс. куб. метров твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Это на 1,3 тыс. куб. метров больше по сравнению с идентичным периодом в 2024 году. Прирост вывезенных отходов составил 14%.

«Чтобы сэкономить средства, недобросовестное руководство торговых центров часто обращается к нелегальным перевозчикам отходов. В связи с этим уже на протяжении полугода мы ведем работу по контрактации всех крупных комплексов. Проверено более 1 400 объектов, из них 3% — без соответствующих соглашений. Как правило, это арендаторы помещений. Вся информация своевременно была передана в работу органам местного самоуправления, которые подготовили уведомления на заключение договоров», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

По итогам профилактических мероприятий, проведенных в прошлом году выяснилось, что практически все ТЦ имели необходимые документы. Информация о выявленных нарушителях была передана в работу органам местного самоуправления, которые оперативно подготовили уведомления о необходимости заключения договоров.

Напомним, что договоры на вывоз мусора должны быть у всех ТЦ в Подмосковье. Их наличие обеспечивает должное санитарное состояние территории вблизи торговых объектов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.