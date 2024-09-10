Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:45

Свыше 10 тонн отходов отправил экоцентр Истры на переработку за год

За год работы активисты «Экодома ЖК Новоснегиревский» села Рождествено в городском округе Истра передали компании заготовителю для переработки более 10 тонн пригодного вторсырья; макулатуры — порядка 6 тыс. кг, пластика — более 1,3 тыс. кг и стеклотары — 5 тонн, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Были также редкие фракции: дезодоранта, фольги и пробки, крышечки.

Лампочки, батарейки, фильтры передавались в существенных объемах на площадки проекта «Мегабак» и «Леруа Мерлен».

В среднем в месяц объем принятого от жителей различного вторсырья составлял не менее 30 кубометров.

За год работы проекта активисты экодома совместно с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели множество выездных экологических акций для школьников и воспитанников детских садов.

Компания заготовитель за картон, алюминий, бутылочный ПЭТ частично дает вознаграждение. На эти средства экоактивисты закупают кустарники для озеленения.

6 сентября проект отметил свой первый год работы. За этот период волонтеры внесли существенный вклад в защиту экологии региона. Как отмечают сами волонтеры, свое доброе начинание они обязательно продолжат.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.