Свыше 10 м водовода заменили подмосковные специалисты в Новоазовском округе ДНР

За прошедшую неделю сотрудники подмосковного предприятия ГУП МО «Коммунальные системы Московской области», подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области, устранили 16 технологических инцидентов на водопроводных и канализационных сетях в Новоазовском муниципальном округе ДНР. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Специалистами аварийно-восстановительной бригады были выполнены следующие виды работ:

устранено 9 технологических инцидентов на сетях водоснабжения, включая установку 4 соединительных муфт и замену 11 метров водопровода;

проведены работы по замене 90-метровой водоподъемной колонны и двух насосов на скважине;

восстановлена проходимость на 7 участках самотечной канализационной сети.

Помимо текущих мероприятий по поддержанию сетей водоснабжения и водоотведения, сотрудники ГУП МО «КС МО» продолжают капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры Новоазовского муниципального округа в рамках мероприятий по оказанию помощи подшефному региону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.