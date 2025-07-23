Свыше 10 км теплосетей заменят в Балашихе

Всего на этой территории будет обновлено 940 метров трубопровода. Это поможет повысить подачу качественного теплоснабжения и уровень комфорта населения, снизить количество аварийных ситуаций. Работы планируют завершить до начала октября.

«В этом году проводится масштабная программа реконструкции тепловых сетей во всей Московской области, в том числе и в Балашихе. Главная задача — закончить основной объем работ к началу отопительного периода», — сказал Сергей Юров.

Реконструкция сетей теплоснабжения включает в себя замену изношенных элементов, которые могут стать причиной аварий и неисправностей.

Также в Балашихе проводятся работы по замене трубопроводов горячего водоснабжения и реконструкции двух котельных в микрорайоне Керамик и на Третьей Балашихе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.

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