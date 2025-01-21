Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 17:39

Свыше 1 тыс нарушений в содержании дворов устранили в Подмосковье за три недели

На территории Московской области инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона продолжает контроль за устранением нарушений в сфере содержания дворов и общественных пространств, сообщает пресс-служба ведомства.

Самыми актуальными категориями в январе стали вывоз отходов, уборка снега и удаление несанкционированных рисунков и надписей на фасадах зданий.

Всего коммунальные службы Подмосковья в этих категориях исправили более 1 000 недочетов.

Больше всего нарушений, связанных с вывозом ТКО устранили в Богородском округе — 227 дефектов, в Ленинском округе — 204 дефекта и в Химках — 198 дефектов.

В части уборки снега на территории Красногорска устранили 14 нарушений, в Химках — 12, в Балашихе — 7.

Лидерами по удалению вандальных надписей стали: Балашиха — 27 дефектов; Одинцовский округ — 5 дефектов; Серпухов — 5 дефектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.